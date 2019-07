Kostenpflichtiger Inhalt: Hätten Sie’s gewusst? : Neusser Frage bei „Genial daneben“ führt Promis aufs Glatteis

Moderator Hugo Egon Balder (r.) mit den Dauergästen Hella von Sinnen (M.) und Wigald Boning. Foto: Willi Weber/Sat 1

Neuss Die Prominenten in der Sat.1-Show hatten es am Montagabend mit einer Frage aus Neuss zu tun: „Warum bekamen die Kinder in Neuss am 22. Januar 1963 schulfrei?“ – hätten Sie die Antwort gewusst?