Ausbauvorhaben Fotovoltaik Neuss lotet sein Solarpotenzial aus

Die Stadt sucht nach immer neuen Wegen, um die Stromerzeugung aus Sonnenkollektoren zu intensivieren – und immer mehr suchen mit. Zuletzt hat sich auch die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG) Neuss, die längst einen eigenen Klimapfad definiert hat, in den Kreis derer eingereiht, die Fotovoltaik-Anlagen installieren lassen und betreiben. Die erste Anlage auf dem Dach eines Genossenschaftshauses wurde jetzt an der Rheydter Straße ans Netz angeschlossen. Weitere sollen folgen, kündigt GWG-Vorstand Olaf Peters schon jetzt an.