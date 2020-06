Fotos: Unterwegs in Neuss Rosellen und Schlicherum

Die Corona-Pandemie hat vor allem die Gastronomie kalt erwischt. Zahlreiche Betriebe stehen vor dem Aus und können trotz staatlicher Unterstützung nicht aufrecht erhalten werden. Man könnte meinen, dass es eine abgelegene Gaststätte wie die „Kleine Dorfkneipe“ – der einzigen in Schlicherum – besonders schwer hat. Doch mit einem findigen Konzept hat Inhaberin Angelika Steins die Krise gemeistert. Bis weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebt ist vor allem ihr wechselnder Mittagstisch, bestehend aus Suppe, Hauptgericht und Dessert, den sie in der Krisenzeit natürlich auch zum Abholen anbietet. „Ich habe einen guten Koch, der auch Buchhalter ist. Also kann er auch gut kalkulieren“, sagt Angelika Steins schmunzelnd. Ihre Zutaten kauft sie – wie soll es anders sein – möglichst regional.