Der Literarische Sommer ist zurück. In Neuss startet das Programm am Mittwoch, 6. Juli, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek: Tobias Friedrich liest aus „Der Flussregenpfeifer“. Er erzählt darin die Geschichte von Oskar Speck, der im Mai 1932 mit seinem Faltboot von Ulm nach Zypern segeln möchte. Sechs Monate soll die Reise dauern, doch es kommt alles anders. „Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, es wird spannend zu hören, was sich der Autor selbst ausgedacht hat und was der Realität entspricht“, sagt Helga Schwarze und lacht.