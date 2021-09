Ebenfalls zum Programm gehört die traditionelle „Klangwanderung“ an diesem Samstag ab 15 Uhr, die allerdings nicht mehr wegen der veränderten Wege dank der Sanierungsarbeiten über die Museumsinsel führt, sondern allein über die Raketenstation. Dafür hat Wiertz das Sextett Gesualdo Six geholt: „Wunderbare Sänger“, sagt er, „die in der englischen Kathedralentradition stehen.“