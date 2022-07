Als der einem größeren Fernsehpublikum durch seine verrückten Auftritte bei der Frankreich-Rundfahrt wohlbekannte Tour-Teufel Dieter „Didi“ Senft am Mittwoch schon zum Start seinen Dreizack schwang, hatten alle endlich Gewissheit: Nach corona-bedingter Zwangspause ist die Schindler Tour de Neuss des NRV endlich zurück. Und das mit zweijähriger Verspätung in die City zurückgekehrte Radrennen stand auch in seiner 19. Auflage für mitreißenden Sport, aber eben auch für die in diesen Zeiten doppelt wichtigen Begegnungen am Streckenrand, wo die Menschen zusammenkamen, um über ihre Sorgen und Nöte zu reden oder einfach nur nach Herzenslust zu klönen.⇥Foto: Woi/Text: sit