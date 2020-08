Normalerweise marschiert Hans-Peter Hegger als Sappeur bei der Parade mit. An diesem Sonntag steht er am Rande des Platzes und sieht sich wehmütig die Übertragung des Schützen-Studios an. „Natürlich tut das weh“, sagt er. „Normal würden wir jetzt aufziehen.“ Geplant hat er für nicht viel. „Vielleicht fahre ich mit dem Rad ein bisschen durch die Stadt.“