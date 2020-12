Der Stadtteil ist auch bekannt für den Nikolausmarkt. Dieser kann zwar in diesem Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden, allerdings soll in dem Bereich, wo eigentlich der Streichelzoo zu finden sein sollte, eine Bude aufgebaut werden, wo der Nikolaus am 6. Dezember in der Zeit von 14 bis 17 Uhr Weckmänner an Kinder verteilt – auch die passende Deko wird nicht fehlen.