Fotos: So schön ist es in Neuss-Erfttal

Die Komödie „Silberblond und graue Schläfen“ war vorerst das letzte Stück, das von dem Ensemble der „Kleinen Bühne“ Erfttal im Vorjahr inszeniert wurde. Denn ausgerechnet in diesem Jahr, in dem der Verein sein 40-jähriges Bestehen feiern könnte, gibt es weder Aufführung noch „Geburtstagsfeier“. Beides wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt; „schweren Herzens“, wie Reinhard Braun für das Amateurtheater berichtet. Dessen Truppe gründete sich am 25. September 1980. Alle Darsteller kamen aus der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) St. Cornelius. Deren Gemeindezentrum ist bis heute Spielort der Bühne, in der noch immer viele Gründungsmitglieder aktiv sind. Nun hofft die Truppe auf ein baldiges „Comeback“ mit erneut rund 2400 Zuschauern in zuletzt 13 Aufführungen.