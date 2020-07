Fotos: So schön ist es in Neuss-Allerheiligen

Mit einem Lieferservice haben Beatrice und David Schlaefendorf die Corona-Zeit überstanden und dabei viel ausprobiert und gelernt. Ein Effekt davon ist, dass im „Ma(h)lzeit“ an der Richterstraße neben der „Schnitzeljagd“ am Mittwoch nun donnerstags Spareribs auf der Karte stehen. „Die einfachen Dinge kommen oft am besten an“, sagt der gebürtige Mecklenburger, der mit seiner in Brandenburg geborenen Frau, einer gelernten Restaurantfachfrau, vor einigen Monaten das einzige Speiselokal in Allerheiligen übernahm. Das kennen viele noch als Lokal „Auf der Enge“– und einigen Monaten als „Ausklang“. Seit 2010 leben beide mit ihren drei Kindern im Rhein-Kreis, 2019 wurde ihnen das Lokal samt Kegelbahn und Biergarten angetragen. Die Entscheidung, sich auf das Wagnis Selbständigkeit einzulassen, fiel beim ersten Besuch: „Es war, als betritt man ein Wohnzimmer“, sagt David Schlaefendorf.