In dem Viertel, in dem Sebstianus-Apotheke, die Pinte „Em Bastianes“ oder das Sebastianuskloster jedem gleich klar machen, wo er gerade zu Gast ist, ist aber nicht nur besonders durch seine Lebensader, den Hauptstraßenzug, sondern auch durch die Flanken. Am Hamtor im Westen, im Modell nachvollziehbar, ist ein eher gastronomischer Hotspot....