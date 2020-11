Fotos: So schön ist es auf der Neusser Furth

Stadtteil Tipp: Über die Frage nach dem Warum muss Günter Tockloth nicht lange nachdenken. „So hebe ich mich eben von den anderen Mitbewerbern ab“, sagt er. Was der Fleischer, der bereits seit 2006 auf der Furth seine gleichnamige Metzgerei führt, meint? Seine besondere Marketing-Idee. Er gibt einigen seiner Produkte nämlich ausgefallene Namen, die nicht nur im Gedächtnis bleiben, sondern mitunter auch für ein Schmunzeln sorgen. So verpasste er einer Wurst mit Sauerkraut und Bärlauch jüngst die Bezeichnung „Neusser Kerls“. Das Geheimnis hinter der Schinkenwurst „Afrika“ ist die Zutat Löwenzahn, die Tockloth auf die Idee brachte. Von Anfang setzte der Fleischer auf seine ausgefallenen Namen und will es auch in Zukunft fortführen – auch wenn alles bekanntlich ein Ende hat, außer der Wurst, die hat zwei...