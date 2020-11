Fotos: So erinnern sich die NGZ-Leser an St. Martin

Seine bunte Martinsfackel ist ihm gut in Erinnerung geblieben. Vielleicht auch deshalb, weil sie so etwas war wie sein erster Kontakt mit der Kommunalpolitik. Denn die Laterne, die der heutige FDP-Chef Markus Schumacher im November vor 23 Jahren bastelte, wurde vom Bürgermeister höchstpersönlich ausgezeichnet. „Ich hatte mir vorgenommen, unsere Pfarrkirche als Martinsfackel nachzubauen“, erinnert sich Schumacher. Denn St. Maria Himmelfahrt – wegen ihrer imposanten Größe auch der „Dom an der Erft“ genannt – ist sozusagen allgegenwärtig in Gustorf und Gindorf, da lag es nahe, sie als Motiv für eine Laterne auszuwählen.