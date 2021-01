Der Lockdown beherrscht die Welt. Viele Geschäfte sind geschlossen – vor allem die von Friseuren. Was also tun? Zur Schere greifen und selbst schneiden? Davon raten Fachleute ja ab, aber wenn die Haare auf dem Kopf ihre Form verlieren: Was macht man dann? RLT-Schauspielerin Anna Lisa Grebe, von Natur aus mit einer „wilden Mähne“ bestückt, hat sich Gedanken gemacht. Hier der erste Vorschlag: Geflochtene Strähnchen wie in den 1990er Jahren.