Jana Kurashvili hat dieses Jahr ihren Abschluss an der Düsseldorfer Kunstakademie gemacht. Im Kunstraum zeigt sie nun einige ihrer Werke. Ihre Auswahl erinnerte sie an eine Büdchenszenarie: Und so gab sie der Ausstellung den Namen "Gemischte Tüte". Passend dazu hat sie das Bild eines typischen Kiosks gemalt.