Fotos: Das sind die ersten Kommunalpolitikerinnen in Neuss

Von den drei Frauen, die zwischen 1919 und 1933 im Stadtrat saßen, erlebte Katharina Ross (Foto: Stadtarchiv) am deutlichsten, was politische Verfolgung bedeutet. Die 1899 in Neuss geborene Kommunistin wurde im Februar 1933 nach dem Reichstagsbrand und noch zwei weitere Male von den Nazis verhaftet – 1935 unter dem Verdacht der Vorbereitung zum Hochverrat und im August 1944 nach dem Hitler-Attentat. So saß sie insgesamt mehr als zehn Monate unschuldig im Gefängnis. Die Fabrikarbeiterin war 1929 in den Rat gewählt worden und stand auch im März 1933 auf der Kandidatenliste, doch wurden die fünf KPD-Mandate nach der Wahl für ungültig erklärt. Ross wurde nach dem Krieg als Verfolgte des Naziregimes anerkannt. Sie starb 1982 in Neuss.