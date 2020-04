Ein Weiher am Waldrand in Knechtsteden. Die größte Herausforderung war das schwache Licht unter dem Blätterdach. Als Stativ-Ersatz diente ein Baumstumpf und doch mussten die technischen Grenzen der Kamera ausgelotet werden, damit das Bild nicht zu dunkel wird. Zumal der Polfilter, mit dem Reflexionen an der Wasseroberfläche verringert werden, um Blick auf den Grund freizugeben, zusätzlich Licht „frisst“. Der Vordergrund wurde mit dezentem Blitzlicht aufgehellt, um die natürliche Stimmung zu erhalten. Biotope sind schutzbedürftig – Wege bitte nicht verlassen.

Objektiv: 18mm, Blende 3.5, Belichtungszeit 1/20s, ISO 1000, Polfilter.