Alte Apps - Mobile Apps und barrierearme Browseranwendungen haben in der Zeit des Lockdowns nicht nur für Kunstschulen an Gewicht gewonnen und ermöglichen kreative Medienprojekte, die vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen wären. Programme wie Spark Page (One Page Websites basteln), Spark Video (gemeinsam Videos produzieren), Adobe Aero & Augmelity (Augmented Reality-Ausstellungen erschaffen) oder Twine (eigene Textadventure-Spiele schreiben) oder ähnliche Tools sind Teil der digitalen Arbeit der Kunstschulen geworden – und werden es auch in Zukunft bleiben.

Habt Ihr mit diesen oder ähnlichen Programmen bereits gearbeitet und spannende Ergebnisse kreiert, die Ihr uns zeigen wollt? Habt Ihr eine tolle virtuelle Ausstellung Eurer Bilder erstellt, ein spannendes Computerspiel gezeichnet oder gar ein Theaterstück inszeniert? Dann schickt es uns! Wir sind gespannt.

Adresse Info@altepost.de, Kulturforum Alte Post Schule für Kunst und Theater, Neustraße 28, 41460 Neuss