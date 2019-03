Forum Stadtentwicklung : Neuss-Agenda sieht weniger Flächenbedarf

Neuss Das Forum Stadtentwicklung macht Anmerkungen zum Flächennutzungsplan. Die Annahmen der Stadt dazu teilen die „Bürger-Planer“ nur zum Teil. Sie wehren sich dagegen, ein Gewerbegebiet Morgensternsheide zu planen.

Der neue Flächennutzungsplan soll nach Auskunft des Planungsdezernenten Christoph Hölters ein Maßanzug sein, der der Stadt bis 2030 passen soll. Mit 294 Hektar, die darin für Wohnen und Gewerbe neu ausgewiesen werden sollen, ist dieser aber nach Ansicht des Forums Stadtentwicklung arg luftig geschnitten. Das Forum der Neuss Agenda schlägt deshalb ein paar „Abnäher“ vor, damit in der Summe nicht mehr als 226 Hektar neu verbraucht werden.

Dokumentiert hat das Forum sein eigenes „Schnittmuster“ in einer Broschüre, die es jetzt den Fraktionen zugestellt hat. Als abschließende Stellungnahme und Beitrag zu einer Diskussion, die zwar schon am Donnerstag (21.) im Planungsausschuss fortgesetzt werden soll, bislang aber zu diesen umstrittenen Punkten noch zu keinem Ergebnis geführt hat. „Dass die Bürger überall aufstehen, zeigt nur, dass es immer enger wird“, sagen die Forumssprecher Heinz Hick und Roland Kehl. Damit müsse sich die Politik auseinandersetzen, gute Lösungen suchen und – so Kehl – „am Ende den Restwiderstand auch aushalten“. Eine Lösung, die niemandem weh tut, sieht auch das Forum im Ballungsraum Neuss nicht mehr; erst recht nicht beim Thema Gewerbe.