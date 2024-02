Forum Archiv und Geschichte Neuss Thementage für den Sport und die Sammlung Schram

Das Stadtarchiv hat die so genannte Sammlung Schram nach schwierigen Verhandlungen doch erwerben können. Kostenpflichtiger Inhalt Dieser einmalige Schatz an regional-geschichtlichen Dokumenten, zusammengetragen vor zwei Jahrhunderten und seitdem in Familienbesitz eisern zusammengehalten, ist damit dauerhaft gesichert. Eine Schilderung der näheren Umstände und eine Bewertung der Sammlung erhalten die Mitglieder des Kulturausschusses am 28. Februar, die interessierte Öffentlichkeit erfährt am Sonntag, 14. April, mehr über die Dokumente. Denn dann widmet das Forum Archiv und Geschichte der Sammlung einen eigenen Themenabend.