Fortbildungen in Neuss : Stadt fördert Bewegung für Kinder

Neuss Fortbildung zur Entwicklungsförderung durch Bewegung stößt auf großes Interesse.

Mit einer Fortbildung informierte das Jugendamt der Stadt Neuss in Kooperation mit dem Stadtsportverband jetzt über das Thema „Entwicklungsförderung durch Bewegung in der Kindertagespflege“. Die Veranstaltung wurde speziell für Neusser Tagesmütter und Tagesväter konzipiert. Kinder haben einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Durch krabbeln, laufen oder klettern werden unter anderem ihre motorischen Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Koordinationsvermögen und Gleichgewichtssinn gestärkt. Variantenreiche Körpererfahrungen sind aber auch eine wichtige Triebfeder für kognitive, emotionale und soziale Entwicklungsprozesse. Um ihre Freude an Bewegung ausleben zu können, brauchen Kleinkinder vor allem Platz, manchmal aber auch anregende Ideen und motorisch herausforderndes Material, was nicht immer eine große Bewegungslandschaft sein muss.