„Blue in Green“ in Neuss: Programmmusik ohne Störgeräusche

Neuss Programmmusik – das ist, wenn Komposition oder Improvisation einem außermusikalischen Impuls folgen. Musikgeschichtlich gibt es gelungene Beispiele – etwa der zweite Satz „Die Moldau“ aus dem Zyklus „Das Vaterland“ des tschechischen Komponisten Friedrich Smetana oder die kongeniale Jazzmusik zum französischen Film Noir von Louis Malle, „Ascenseur Por L’Échafaud“, durch den Trompeter Miles Davis.

Die Band Forsonics hat für ihre Improvisationsmusik zufällig ein Konzept gefunden, wie der Schlagzeuger Andy Gillmann in einer Ansage beim Konzert dieses Köln-Wuppertaler Quartetts in der Reihe „Blue in Green“ in der Alten Post betonte: Nach einem Auftritt in Heidelberg habe man am nächsten Tag in einem Café in der Innenstadt gesessen, als plötzlich die Kirchturm-Uhr 12 Uhr mittags schlug. Sofort sei ihm die Assoziation zum Western-Klassiker „High Noon“ gekommen und er habe mit den anderen Musikern darüber diskutiert, ob und, wenn ja, wie man exakte Tageszeiten musikalisch verarbeiten könne. Die Idee war geboren, das Konzept für das Programm „Timeline“ nahm seinen Anfang.