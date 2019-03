Forderung der Neusser SPD: Stadt soll zusätzliche Hallen im Süden anmieten

Neuss Sportvereine beklagen seit Jahren die angespannten Hallenkapazitäten im Neusser Süden. SPD-Wahlkreisbetreuerin Verena Kiechle hat nun einen Vorschlag gemacht, der die Situation entspannen soll. Die Stadt soll Hallen anmieten, die bisher gewerblich genutzt wurden und derzeit leer stehen.

Außerdem könne so der geänderten Nutzung Rechnung getragen werden. „Der Bedarf an Hallen hat sich verändert“, sagt Kiechle. „Für neue Sportarten und veränderte Lebensmodelle brauchen wir weniger große Sporthallen und mehr kleinere Räume.“ So würden Yoga oder Mutter- und Kind-Turnen oftmals nicht mehr nur abends angeboten, sondern während des ganzen Tages.

„Im Neusser Süden kommen die weiterhin steigende Einwohnerzahl in Allerheiligen und das generellen Sportbedürfnis der dort ansässigen jungen Familien hinzu“, sagt Kiechle. Gleichzeitig sei das aktuelle Kontingent an Hallenzeiten vollkommen ausgeschöpft. Insbesondere der SV Rosellen als zweitgrößter Sportverein der Stadt brauche dringend weitere Möglichkeiten.

Verena Kiechle betreut für die SPD den Wahlkreis Rosellerheide. In dieser Funktion wurde sie vom SV Rosellen auf die Hallensituation angesprochen. Sie hat das Thema in die SPD-Ratsfraktion eingebracht. Diese hat daraufhin einen entsprechenden Antrag gestellt, der am 23. März im Sportausschuss beraten wird. Beispielhaft verweist die SPD auf die Lösung in den Hallen der ehemaligen Elek-Fabrik. Sie wurde als alternative Sportstätte genutzt, während von Dezember 2015 bis April 2016 Flüchtlinge in der Dreifachturnhalle Allerheiligen untergebracht werden mussten.