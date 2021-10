Hochschulstandort Neuss : Neuer Geschäftsleiter an der FOM

Neuss Der Neusser Standort wird ab November von Daisuke Motoki geführt. Er ist in der Quirinus-Stadt aufgewachsen und in der Region bestens vernetzt. Motoki folgt auf Rebecca Wanzl, die die Geschäftsleitung der FOM in Wuppertal übernimmt.

Seit 2017 ist Daisuke Motoki bereits Geschäftsleiter der FOM in Düsseldorf. Ab November lenkt er zusätzlich die Geschicke des Hochschulzentrums in Neuss. Damit löst er Rebecca Wanzl nach sechs Jahren ab, die nun die Geschäftsleitung der FOM in Wuppertal übernimmt. Das teilt die FOM mit.

Daisuke Motoki ist neuer Leiter des Neusser FOM-Standorts. Foto: FOM

Daisuke Motoki ist in Neuss aufgewachsen, besuchte die Dreikönigenschule und absolvierte sein Abitur am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Motoki erklärt, er freue sich, „nun auch als Geschäftsleiter für das Hochschulzentrum in meiner alten Heimat verantwortlich zu sein und das Netzwerk der Hochschule weiter auszubauen”.

Als „Neusser im Herzen“ ist er in der Region gut vernetzt. Seine Kontakte will er nutzen, weitere Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen in die Wege zu leiten. „Was Rebecca Wanzl und ihr Team hier geleistet haben, ist großartig und ich werde alles dafür tun, dass es langfristig so gut weiterläuft.“

Der Vater eines Sohnes und einer Tochter, der mittlerweile mit seiner Familie in der Nähe von Düsseldorf zu Hause ist, sammelt seit 2003 Erfahrungen im Bildungsbereich: Darunter zwölf Jahre bei der Foundation of International Business Administration Accreditation (FIBAA), zuletzt als Geschäftsführer sowie der WHU – Otto Beisheim School of Management – als Assistant Dean und Direktor des MBA Programms.

Mit der FOM Hochschule an der Stresemannallee übernimmt Motoki ein gewachsenes Hochschulzentrum. Hatten sich zum Start 1999 noch 90 Studierende eingeschrieben, kann die FOM in Neuss heute auf rund 2500 Absolventen zurückblicken. „Das Hochschulzentrum hat mit einem kleinen Team vor 22 Jahren begonnen und Neuss sukzessive zu einem starken Bildungszentrum aufgebaut“, so Rebecca Wanzl. Die Erfahrungen, die sie in Neuss gesammelt hat, wird sie nun am FOM Hochschulzentrum in Wuppertal einsetzen.

(NGZ)