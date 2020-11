FOM Hochschule in Neuss : Frauen-Forum widmet sich Homeoffice & Co.

Neuss Geschäftsführerinnen schildern bei der Veranstaltung der privaten Hochschule FOM, die einen Standort in Neuss hat, ihre Erfahrungen mit „Führen auf Distanz“.

„Führen auf Distanz“ – das ist im Wesentlichen mit „Remote Leadership“ gemeint. Durch die Corona-Pandemie und die zunehmenden Homeoffice-Regelungen hat das noch einmal einen größeren Stellenwert bekommen. Und das beginnt schon im Kleinen. Mitarbeiter erledigen ihren Job von zu Hause aus, Kollegen treffen sich nicht mehr zum Mittagessen und Schnittstellengespräche in der Teeküche fallen weg. Wer behält eigentlich wie den Überblick in verschiedensten Projekten? Wie funktioniert die virtuelle Zusammenarbeit? Und was genau ist eigentlich „Remote Leadership“? Diese und weitere Fragen werden am Samstag, 14. November, von 10 bis 13 Uhr zusammen mit Expertinnen beim Neusser FOM-Frauen-Forum diskutiert. Die Veranstaltung findet zum 8. Mal statt – dieses Jahr in virtueller Form.