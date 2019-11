Private Hochschule : FOM Hochschule bezieht neuen Campus in Neuss

Die FOM Hochschule in Neuss zieht in das Office Center an der Stresemannallee.

Neuss Ab Dezember werden die Vorlesungen im Office Center an der Stresemannallee stattfinden. Am neuen Standort möchte die Hochschule wachsen.

Ortswechsel für die Studierenden der FOM Hochschule in Neuss: Das Neusser Hochschulzentrum zieht vom Hammfelddamm in das Office Center Neuss zur Stresemannallee 4, das in Innenstadtnähe gut zu erreichen ist. „Wir sprechen von rund acht Seminarräumen nah zur Innenstadt und damit zentral gelegen, ausgestattet mit modernster Medientechnik, in denen jeweils zwischen 30 und 100 Studierende Platz finden“, erklärt FOM-Geschäftsleiterin Rebecca Wanzl. Sie freut sich auf die neuen Räumlichkeiten, die auch eine Bibliothek, Besprechungsräume und eine Lounge mit Automatenbereich umfassen. „Auch die Anbindung an den Nahverkehr ist optimal: Der neue Standort ist nun auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.“ Außerdem stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.