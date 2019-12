Förderbescheid in Neuss : Hilfe vom Förderfonds der Chemischen Industrie

Neuss Fehlgeschlagene Experimente und verwirrende Theorien – für viele Erwachsene sind das die Erinnerungen an den Chemieunterricht.

Fehlgeschlagene Experimente und verwirrende Theorien – für viele Erwachsene sind das die Erinnerungen an den Chemieunterricht. Dabei kann Chemie in der Schule spannend und ganz nah am Leben sein – wenn da nicht oft der Mangel an Geld und geeigneten Materialien wäre. Das Gymnasium macht da keine Ausnahme, hat aber in dieser Situation Hilfe beim Fonds der Chemischen Industrie gefunden. Der unterstützt das Haus mit 2500 Euro. Ausgezeichnet wird nach Darstellung von Schulleiter Stefan Kremer das „Naturwissenschaftliche Kolloquium“, das die größte Neusser Schule mit der Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises auf die Beine stellt. Ein Element sind Besuche in Betrieben und Wissenschaftseinrichtungen, die die Schüler außerhalb der Unterrichtszeit besuchen. So führte der jüngste Ausflug zur Heinrich-Heine-Universität, wo die Schüler eine Vorlesung zum Thema „Kommunikation in Metaorganismen“ besuchten. Die nächste Fahrt führt Mitte Januar zum Infosphere Labor der RWTH Aachen. „Das sind unheimlich wertvolle, besondere Kontakte, die wir unseren Schülerinnen und Schülern gerne ermöglichen“, sagt Kremer. Der 1950 gegründete Fonds hat 2001 die „Schulpartnerschaft Chemie“ gestartet. Damit will die chemische Industrie Lehrern und Schulen helfen, den Unterricht spannend und lebensnah zu gestalten, die naturwissenschaftliche Bildung stärken und den experimentellen Unterricht zu verbessern. Mit dem Fördergeld kann das Gymnasium nun Geräte und Chemikalien für Experimente für den seit 2013 existierenden Differenzierungskurs „Chemie - im Wandel der Zeit“ kaufen.