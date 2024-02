Ausstellung im Zentrum für seelische Gesundheit Flutopfer findet in Neuss zurück zu seiner Kunst

Die Folgen des Jahrhunderthochwassers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 waren verheerend. Mindestens 135 Menschen starben allein im Ahrtal in der tragischen Nacht vom 14. auf den 15. Juli, zudem entstanden enorme materielle Schäden. Bis Mitte des Jahres 2023 hatten die Versicherer nach Angaben des Branchenverbandes GDV 6,7 Milliarden Euro zur Schadensregulierung ausgezahlt. Doch zu den materiellen kamen bei vielen Betroffenen auch seelische Verwüstungen. Die erfuhr auch der Maler Karl Blank. Er erlebte die Katastrophe in Bad Neuenahr, wurde krank darüber – und konnte sein Trauma erst in Neuss mit ärztlicher Hilfe überwinden.