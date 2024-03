Flüchtlingszahlen in Neuss steigen Stadt baut Unterkunft Berghäuschensweg aus

Der Wohnungsmarkt in Neuss bleibt angespannt, sodass es selbst der Stadt immer schwerer fällt, Wohnungen für Flüchtlinge anzumieten. Die Zeit, die diese Neu-Neusser in städtischen Sammelunterkünften verbringen müssen, verlängert sich deshalb zunehmend. Weil andererseits die Zahl der Neuzuweisungen steigt, muss die Stadt diese Beherbergungskapazitäten deutlich ausbauen. Ordnungsdezernent Holgar Lachmann lässt dazu die Erweiterung der Unterkunft am Berghäuschensweg prüfen. Aktuell geht es um eine Machbarkeitsstudie zum Abriss der Baracke (Hausnummer 90), die als nicht mehr sinnvoll sanierbar gilt. Sie soll, wie das bei Hausnummer 92 schon vollzogen wurde, einer neuen Anlage Platz machen. Nachdem bereits im Dezember die Containeranlage am Nordbad mit 92 Plätzen aktiviert werden konnte, wie es die Stadt nennt, kann zeitnah auch damit gerechnet werden, 48 Plätze am Südbad zu belegen. Die bauliche Erweiterung der Anlage ist abgeschlossen, die Einrichtung der Zimmer läuft derzeit. Zudem verhandelt die Stadt mit Immobilienbesitzern, um neue Einrichtungen zu schaffen. Aktuell halten sich in Neuss rund 5000 Geflüchtete auf, von denen etwa 1700 aus der Ukraine kamen. In der Zahl enthalten sind auch die etwa 800 Menschen, die in der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes (ZUE) an der Stresemannallee betreut werden. Weil sich die Fluchtmigration weiterhin auf einem hohen Level bewegt, geht die Stadt davon aus, dass Neuss in diesem Jahr rund 300 Menschen neu und dauerhaft zugewiesen werden.