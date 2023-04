Unterbringung von Flüchtlingen Neuss profitiert von neuer Landes-Regelung

In Neuss gibt es eine „Zentrale Unterbringungseinrichtung“ (ZUE), die Platz für 1000 Flüchtlinge bietet. Bisher konnte die Stadt nur die Hälfte der Flüchtlinge in der ZUE als Teil ihrer Aufnahmequote zählen. In Zukunft kann sie alle 1000 Flüchtlinge in der ZUE als Teil ihrer Quote zählen. Das bedeutet, dass Neuss in Zukunft weniger Flüchtlinge in anderen Einrichtungen unterbringen muss. Dadurch muss die Stadt auch weniger Notunterkünfte, wie Turnhallen, nutzen.