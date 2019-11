Interview Martin Flecken und Walter Pesch : „Regiment tritt zu Umzügen in Gänze an“

Seit zwei Jahren bilden Präsident Martin Flecken (l., 64) und Oberst Walter Pesch (54) das neue Führungsduo im Neusser Bürger-Schützen-Verein. Im Interview mit der NGZ wagen Flecken und Pesch einen Blick in die Zukunft: Das Komitee zeige sich offen für Themen, die bisher nicht einmal auf der Tagesordnung standen. Foto: Edwin Matheisen. Foto: Edwin Matheisen

Neuss Schützenpräsident und Oberst sprechen über Wir-Gefühl der Gesellschaft und über Solidarität unter den Korps.

Herr Flecken, Herr Pesch, herrliches Sommerwetter bildete den Rahmen fürs Schützenfest 2019. Ist gutes Wetter die halbe Miete auf dem Weg zu einem unbeschwerten Fest?

Martin Flecken So ein Bilderbuchwetter erleichtert vieles, weil das Schützenfest eine Freiluft-Veranstaltung ist und es die Menschen genießen, auf der Wiese, auf den Straßen und Plätzen der Stadt, aber auch in ihren Gärten zu feiern.

Info Schützen wählen Freitag vier Komiteemitglieder Satzung Alljährlich am Freitag nach Buß- und Bettag, Mittwoch zwischen Volkstrauertag und Totensonntag, lädt der Neusser Bürger-Schützen-Verein zu seiner Jahreshauptversammlung. Termin Am Freitag, 22. November; Beginn: 20 Uhr Ort S-Forum der Sparkasse Neuss, Michaelstraße in Neuss Tagesordnung u. a. „Wahl der weiteren Komiteemitglieder“

Walter Pesch Es war bei der zum Teil großen Hitze sinnvoll und sehr schön zu sehen, wie viele Anrainer und Zuschauer die Marschierer bei den Umzügen mit Wasser versorgt haben. Auch die Stadtwerke haben kostenlos Trinkwasser ausgeteilt. Das ist gelebtes Wir-Gefühl in Neuss.

Kostenloses Trinkwasser ist willkommen, wenn bei der Hitze die Preise für eine Kiste Mineralwasser auf 96 Euro schnellen. Geht‘s nicht auch etwas volkstümlicher?

Flecken Natürlich, und das muss auch so sein, gerade wenn sich das Klima wandelt. Die Stadtwerke haben ja gezeigt, dass es bodenständiger geht. Dafür sind wir dankbar. Zugleich nehmen wir mit, dass es im Sinne von Trinkwasser-Brunnen auch eine Grundversorgung mit Trinkwasser auf der Wiese, vielleicht auch in der Stadt, geben sollte. Das Komitee hat das Thema notiert.

Vor dem Fest war der Dienstagabend-Umzug ein großes Thema. Nach dem Fest war es ruhig. Welche Deutung haben Sie dafür?

Pesch Gott sei Dank waren keine Blaulichteinsätze erforderlich. Der Umzug bahnte sich wie geplant seinen Weg und lief wie am Schnürchen. Der Vorbeimarsch am neuen König auf dem Markt sorgt dann dafür, dass sich alle Schützen wieder in jeder Hinsicht sammeln. Trotzdem waren die Diskussionen im Vorfeld nicht vertan, weil sie uns bewusst machen, dass wir beständig um die richtigen Entscheidungen ringen müssen.

Flecken Das Ergebnis 2019 war so, dass wir es bei dieser Form des Dienstagabend-Umzuges auch 2020 belassen werden. Komitee und Korpsführer wissen aber, dass es die perfekte Lösung für den Dienstagabend-Umzug nicht gibt. Wir werden weiter offen für Vorschläge sein.

In den jüngsten Jahren herrschte regelmäßig großes Gedränge an der Vogelstange…

Pesch …das bleibt hoffentlich so, denn wir erwarten 2022 viele Bewerber, da wir 2023 das 200-jährige Bestehen des Neusser Bürger-Schützen-Vereins feiern werden. Vorher haben wir aber auch noch zwei Königsschießen.

In diesem Jahr trat mit dem erkrankten Christoph Golasch ein Kandidat nicht zum Schießen an. Hat es das in der Geschichte des Neusser Schützenvereins schon einmal gegeben, dass ein offiziell benannter Königsbewerber letztlich nicht geschossen hat?

Flecken Für mich ist das ein Novum. Mir ist ein vergleichbarer Fall nicht bekannt. Ich möchte das aber auch nicht zu hoch spielen; es ist traurig, wenn ein Bewerber mit Blick auf seine Gesundheit passen muss. Ich hoffe, Jürgen Golasch wird, wie auch alle anderen unterlegenen Mitbewerber aus diesem und den Vorjahren, eine neue Chance suchen und finden.

Pesch Mit dem altgedienten Schützen Kurt Koenemann haben wir einen König erhalten, der seine Freude lebt. Er kann Schützenfest. Doch auch er, der als langjähriger Schützenlust-Adjutant mit vielen Facetten des Schützenfestes vertraut ist, wird noch überraschende Entdeckungen machen. Das finde ich am Schützenfest so faszinierend: Es sind die vielen kleinen Details, die sich zu einem harmonischen Ganzen fügen. Auch für mich ist diese Entdeckungsreise etwas Wunderbares und noch lange nicht beendet.

Gibt es Themen, die Ihnen mit Blick aufs Schützenfest Sorgen bereiten? Zum Beispiel die Tatsache, dass viele Pferde im Regiment dabei sind?

Pesch Als Oberst trage ich die Verantwortung dafür, die Pferde im Neusser Schützenwesen zu erhalten. Sie gehören dazu. Damit das so bleibt, sind gewaltige Anstrengungen erforderlich. Die Pferde müssen eine so genannte Gelassenheitsprüfung bestehen, die Reiter müssen ihre Qualifikation nachweisen. Unsere Pferde kommen alle aus der Nachbarschaft, sie sind also nicht durch eine lange Anreise gestresst. Außerdem haben sie zwischen den Umzügen auf der Rennbahn großzügigen Auslauf, um sich zu erholen. Das Tierwohl liegt uns sehr am Herzen. Wir nehmen aber alle Sicherheitsaspekte, nicht nur den Bereich Pferde, sehr, sehr ernst. Das erkennen auch Polizei und kommunale Ordnungsbehörden an. Im Ergebnis hatten wir in diesem Jahr keine neuen Sicherheitsauflagen. Das ist auch mal schön.

Die kleinen Korps wie zum Beispiel Sappeure, Artilleristen oder Reiter machen das Bild vom Neusser Schützenfest facettenreich. In kleinen Einheiten ist aber der zeitliche und auch der finanzielle Aufwand für den einzelnen Schützen oftmals spürbar höher. Ist das auf Dauer durchzuhalten?

Flecken Das will ich aber schwer hoffen. Wir wollen so viel Vielfalt wie möglich. Dafür bieten wir als Komitee unsere Hilfe an. Wir wissen zu schätzen, was die so genannten kleinen Korps an Repräsentanz fürs Ganze leisten. Die Sappeure sind vermutlich – in Relation zu ihrer Kopfstärke – das meistfotografierte Korps. Gemeinsam mit Artillerie und dem Reitercorps sind das für uns Alleinstellungsmerkmale. Darum lege ich auch großen Wert darauf, dass wir in Gänze bei allen Umzügen auf die Straße kommen. Da muss auch einer für den anderen stehen und eintreten.

Pesch Ob groß, ob klein – jedes unserer zehn Korps ist für den Verein wertvoll. Darum hat bei Abstimmungen jedes Korps unabhängig von seiner Mitgliederzahl nur eine Stimme. Mir als Oberst ist es wichtig, dass wir im Kreis der Korpsführer genau diese respektvolle Gemeinsamkeit pflegen. Wenn einmal ein Element ausbrechen sollte, dann nimmt das große Ganze Schaden.

Das Schützenfest 2019 lief erstmals im Rahmen des neuen, mit der Stadt abgeschlossenen Vertrages ab. War das spürbar? Ist das Vertragswerk ein Gewinn?

Flecken Der Vertrag hat sich bewährt. Ich will nur ein Beispiel nennen: Wir haben die Rahmenbedingungen für den Fackelbau verbessert. Dafür bin ich der Stadt mit Bürgermeister Reiner Breuer an der Spitze sehr dankbar. Ich bin sicher, dass wir damit den Fackelbau fördern, der ein Aushängeschild für unser Schützenfest, aber auch für unsere Stadt ist. Vor allem der Fackelzug ist es doch, der auswärtige Besucher nach Neuss lockt.

Die Jahreshauptversammlung ist für Freitag, 22. November, terminiert. Wahlen zum Komitee stehen an. Gibt es Anträge, gibt es weitere Personalvorschläge?