Fitnessgeräte für Uedesheim Stadt Neuss nimmt neue Sportbox in Betrieb

Zahlreiche Menschen hatten sich am Donnerstag auf der Bezirkssportanlage Uedesheim versammelt. Gespannt standen sie um die neu errichtete Sportbox, um einen ersten Blick in das Innere zu erhaschen. „Öffne diese Box für jede Menge Sport-Equipment“, stand auf auf den Türen geschrieben. Doch ausgerechnet das erwies sich bei der Eröffnung als schwierig – die Box ließ sich nicht öffnen. Der Grund: eine fehlende Freigabe in der App. Eine von vielen Erfahrungen, die der Sportverein SV Uedesheim in der Betreuung der Box nun sammeln werde, scherzte der erste Vorsitzende Martin Schultz. So war das Problem schnell behoben, die Türen öffneten sich und offenbarten zahlreiche neue Sportgeräte für die Uedesheimer.