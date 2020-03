Fit daheim mit NGZ und TSV Norf : Tagesaufgabe - hoch-intensives Intervall-Training

Neuss Tina Funke, Trainerin des TSV Norf, bietet dazu an dieser Stelle künftig von Montag bis Freitag eine sportliche Tagesaufgabe an – zum Mitmachen! Heute gibt es ein Hit-Training.

Heute kommt ein kurzes aber knackiges Trainingsprogramm, bei dem man ganz schön aus der Puste kommt. In der Fitnesswelt ist dieses unter der Abkürzung HIT (hoch-intensives Intervall-Training) bekannt. Man kann sich dabei in kurzer Zeit richtig auspowern, sollte aber als Neueinsteiger die eigenen Grenzen erkennen. Also frage dich immer, ob du dich in der Anstrengung wohl fühlst. Die Aufgaben können an den Leistungsstand angepasst werden und sind flexibel austauschbar. Ich kombiniere zwei bekannte Übungen (Kniebeuge und Liegestütz) mit Laufübungen auf der Stelle, sowie dem Hampelmann. Zur Steuerung der kurzen Trainingszeiten benötigst du eine gut lesbare Uhr mit Sekundenzeiger - oder andere verlässliche Zeitnehmer.