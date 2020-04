Fit daheim mit NGZ und TSV Norf : Seitliches Krabbeln als Tagesaufgabe

Norf Eine neue sportliche Tagesaufgabe: Diesmal geht es um das Krabbeln.

Neben dem Krabbeln, bei dem wir uns mit diagonaler Hand-Fuß-Koordination vor und wieder zurück bewegen, gibt es auch eine seitliche Variante. Zum Start musst du die Ausgangsstellung so verändern, dass die Hände eng zusammenstehen und die Knie etwas mehr geöffnet sind. Nun hebst du gleichzeitig die rechte Hand und das linke Knie an und setzt beide nach rechts. Dann hebst du die linke Hand und das rechte Knie an und setzt noch einen Schritt weiter nach rechts. Immer so weiter und dann geht es wieder nach links mit der gleichen diagonalen Ausführung. Gefragt ist dabei vor allem Koordination. Darum lass dir Zeit und probiere immer wieder sauber zu arbeiten.