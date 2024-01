Vorbereitung auf die Firmung in Neuss Pizza und Beten in der Firm-WG

Aber dass die Vermittlung christlicher Werte auch schon mal beim Duschen anfangen kann, merken in der Firm-WG alle, wenn es eben genau darum geht, denn: Es ist nur eine Dusche vorhanden, sodass ein Duschplan regelt, wer wann dran ist. „Absprachen treffen, Fürsorge, aufeinander achten – das sind Dinge, die wir hier ganz einfach mit vermitteln,“ so die Teamer. Ihre Matratzen haben die WG-Bewohner in den beiden Schlafsälen ausgerollt und werden dort morgens mit Musik geweckt. „Und zum Einschlafen lief Sandmännchen-Musik,“ berichtet Justin, Schüler am Quirinus Gymnasium. Er hatte sich aus pragmatischen Gründen für die Firm-WG entschieden und fand den Gedanken „mit seinen Freunden zusammenzuwohnen und auch gemeinsam den Haushalt zu pflegen,“ spannend. Nun freut er sich, dass er dabei ist, denn „das ist eine gute Sache und die Teamer sind super“. Antonia und Lucia wollten sich intensiv mit ihrem Glauben auseinandersetzen und schätzen den gemeinsamen Alltag und die Struktur: „Die Kombination aus Kirche und Alltag funktioniert hier besser, als zuhause,“ sind sich die Nelly-Schülerinnen einig. Und auch Marie vom Gymnasium Marienberg findet die neue Erfahrung gut: „Hier lerne ich mal andere Leute kennen und wohne mit ihnen in einer großen Gemeinschaft in meiner eigenen Stadt zusammen.“Glaube und Spaß seien hier kombiniert, denn abends im Wohnzimmer gibt es auch mal Karaoke oder SingStar.