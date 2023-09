Firmenlauf in Neuss Mit den Kollegen durch die Ziellinie

Doch auch Einfallsreichtum war an diesem Abend gefragt. Der „Kreativpreis“ ging an das Team der Therme Euskirchen, das sich mit Badekappen und Schwimmflügeln als laufende Badewelt auf die Strecke gewagt hatte. „Das war nicht einfach“, berichtete Andreas Enkirch mit Blick auf die aufblasbare Badewanne, in der seine Beine steckten. Doch für die Stimmung auf und neben der Laufstrecke habe sich die Anstrengung gelohnt. Die Temperaturen machten der rund 30-köpfigen Truppe hingegen nichts aus: „In der Therme sind wir hohe Temperaturen gewohnt“, so Enkirch. Den Erfolg feierte das Team auf der anschließenden Party mit der Live-Band „Paradise at Midnight“.