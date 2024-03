Firmengelände in Neuss Polizei stellt mutmaßliche Einbrecher

Neuss · In unmittelbarer Nähe des Tatorts konnte ein Einbrechertrio in der Nacht zu Mittwoch, 13. März, in Neuss von der Polizei gefasst werden. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen.

13.03.2024 , 14:47 Uhr

Einen 49 Jahre alten Mann nahm die Polizei vorläufig fest, die beiden 26 und 31 Jahre alten Männer konnten die Wache nach Feststellung der Personalien wieder verlassen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nach Angaben eines Wachmannes sollen drei Männer in der Nacht zu Mittwoch, 13. März, um 1.25 Uhr bei einer Firma an der Hansastraße nach Diebesgut gesucht haben. Während die beiden Jüngeren über einen Zaun auf das Grundstück geklettert waren und in Containern scheinbar erfolglos nach Beute suchten, hatte der Ältere augenscheinlich Schmiere gestanden. Nach der Tat konnte das Trio von Polizeibeamten noch in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Bei einem 31-Jährigen wurde laut Polizeibericht Werkzeuge gefunden und sichergestellt. Zusammen mit seinem 26 Jahre alten Komplizen konnte er die Wache nach Feststellung der Personalien wieder verlassen. Der dritte Mann (49 Jahre) wurde vorläufig festgenommen. Er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Das Kriminalkommissariat 22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(dhk)