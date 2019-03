An der Sebastianusstraße in Neuss: Angestellte retten ihr „Bettenhaus“

An der Sebastianusstraße in Neuss

Neuss Kaufmann aus Mettmann übernimmt die Firma Pietsch an der Sebastianusstraße.

Jaqueline Forré und Christel Assmann können aufatmen. Mehr als ein Jahr lang haben sie als Angestellte das Bettenhaus Pietsch an der Sebastianusstraße am Leben erhalten – auch ohne einen Chef zu haben. Jetzt sind sie diese Verantwortung los. Denn mit Michael Freymann kommt ein neuer Inhaber an Bord. Und der ist von der Loyalität und dem Einsatz der beiden Damen so begeistert, dass er ihnen sofort anbot, an Bord zu bleiben. Nur Virginia Mora, die ihren Kolleginnen bis zuletzt stundenweise half, das Unternehmen über Wasser zu halten, lehnte ab. Mit 67 Jahren war der Inhaberwechsel für sie der richtige Zeitpunkt, in den Ruhestand zu gehen.