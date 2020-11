Sessionseröffnung in Neuss : Die Taskforce lässt den Hoppeditz weiter schlummern

Neuss Ein Gespenst ging im Neusser Rathaus um – und das war nicht der Hoppeditz. Um Punkt elf Uhr elf verlas es eine Rede, die auf der Faceook-Seite „Karneval in Neuss“ veröffentlicht wurde.

Ein Gespenst ging um, im Neuss er Rathaus – und das war nicht der Hoppeditz . Den hatte eine „Taskforce Hoppeditz for Future“ in der Esse der alten Schmiede im Rathausinnenhof zwar rechtzeitig zum Start in die fünfte Jahreszeit aufstöbern können, aber auf Drängen von Bruder Barnabas ( Helmut Gummersbach ) schlafen lassen. „Ihn zu wecken, sein wir ehrlich, wäre doch viel zu gefährlich“, reimte er. Und damit der Hoppeditz nicht nach dem Elften im Elften doch noch wach wird und nur Dummheiten anstellt, kam er hinter Gitter. Klappe zu, Affe tot?

Die Hoppeditzrede war eingebettet in eine filmisch erzählte Geschichte, die mit der Suche der Taskforce beginnt und mit einem „Diebstahl“ endet. Denn das Gespenst mopst aus dem Büro des Bürgermeisters den goldenen Schlüssel der Stadt, der in normalen Jahren am Altweiberdonnerstag von jecken Weibern erobert wird. Nun halten die Narren dieses Symbol der Macht jetzt schon in ihren Händen. „Mal sehen, was in der Session vielleicht doch noch geht“, übersetzt KA-Präsident Andreas Picker die Botschaft hinter diesem Regieeinfall. „Wenn es die Situation zulässt, wollen wir im Januar und Februar mit einigen kleinen aber feinen Aktionen die Kraft des Karnevals für alle Jecken wieder aufleuchten lassen“, erklärte Picker per Videobotschaft den Lagebericht aus Sicht des KA.