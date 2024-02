Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss Feuerwehr in Sorge um Einsatzbereitschaft

Eine leistungsfähige Leitstelle bildet das Rückgrat des gesamten Bevölkerungsschutzes. Das hat das Viersener Gutachterbüro „LÜLF+“ in seiner jetzt vorgelegten Risikoanalyse für den Rhein-Kreis noch einmal unterstrichen. Doch die Leitstelle des Rhein-Kreises am Hammfelddamm in Neuss kann diese Leistungsfähigkeit nur eingeschränkt sicherstellen. Zu den Leidtragenden zählen sich die Feuerwehren im Kreis. Deren Chefs haben gemeinsam an den Landrat und seinen Kreisbrandmeister einen Brandbrief mit kritischen Wahrnehmungen adressiert, die, „wenn es im Schadenfall darauf ankommt, alle geeignet sind, die Gefahrenabwehr in der akuten Lage empfindlich zu stören“.