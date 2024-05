Feuerwehreinsatz in Neuss Brand in einer Gaststätte an der Büttger Straße

Neuss · In einer Gaststätte in Neuss ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Was dazu bekannt ist.

04.05.2024 , 09:33 Uhr

Bei einem Feuer in einer Gaststätte am frühen Samstagmorgen in der Büttger Straße in Neuss wurde eine Person leicht verletzt. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 5.41 Uhr alarmiert. Ein Anwohner, der gleichzeitig Pächter der betroffenen Gaststätte ist, wurde durch das Piepen eines Rauchwarnmelders geweckt. Laut Feuerwehr bemerkte er bereits dichten Rauch im Treppenhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter, dunkler Rauch aus dem Gastraum sowie aus dem direkt angrenzenden Eingangsbereich. Schnell stellte die Feuerwehr den Brand in einer Elektroverteilung fest. Gleichzeitig wurde die darüber liegende Wohnung von einem weiteren Team kontrolliert. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle, eine Brandausbreitung auf weitere Teile der Gaststätte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Räumlichkeiten sind bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Nach zwei Stunden und umfangreichen Entrauchungsmaßnahmen konnten die rund 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst die Einsatzstelle verlassen. Der Anwohner und Pächter der Gaststätte wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant betreut. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Feuerwehr in NRW

