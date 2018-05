Neuss: Feuerwehr wird zum Hochschul-Projekt

Neuss Zwei Projektgruppen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Duisburg erarbeiten Konzepte für die Feuerwehr Neuss.

Zwei Projektteams der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Duisburg beschäftigen sich derzeit mit der Feuerwehr Neuss. "Wir haben so viele Aufgaben- und Einsatzgebiete, dass es gut ist, wenn einige davon auch mal wissenschaftlich begleitet werden", sagt Markus Brüggen, stellvertretender Chef der Feuerwehr Neuss. "Dabei geht es vor allem um Zukunftsthemen." Am 20. Juni wollen die Studierenden ihre Projekte abgeschlossen haben und den Bericht vorlegen. "Wir nehmen ihn als Grundlage, um vielleicht an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen."

Die erste Projektgruppe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie für die Feuerwehr Neuss eine Wissensdatenbank eingeführt werden kann. "Auch in der Feuerwehr vollzieht sich ein Generationswechsel. Es ist wichtig, dass dabei kein Wissen verloren geht", erklärt Brüggen. Dabei kann eine Wissensdatenbank helfen. Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter die Prozesse der gesamten Dienststelle einsehen kann, um zur Verfügung stehende Ressourcen effizient zu nutzen. Die Datenbank soll die komplexen Zusammenhänge der Dienststelle abbilden und Transparenz schaffen. "Das fängt zum Beispiel bei der Materialbeschaffung und der Frage ,Wie geht das eigentlich?' an", erklärt Brüggen. Neues und altes Wissen sollen verknüpft werden.

Weitere Standorte Sie befinden sich in Köln, Dortmund, Münster, Bielefeld, Gelsenkirchen, Hagen und Mülheim an der Ruhr. Mehr unter www.fhoev.nrw.de .

In der Wirtschaft nimmt ein solcher Wissenstransfer schon lange einen festen Platz ein, zudem wird eifrig dazu geforscht - unter anderem am Neusser Standort der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln. "Erfahrung ist ein Schlüssel für Unternehmenserfolg", betont Honorarprofessor Werner Bruns. Deshalb muss es darum gehen, dass bei der Übergabe oder einem Generationswechsel kein Erfahrungswissen verloren geht. Was für Unternehmen gilt, trifft auch auf Behörden zu. Daher will die Feuerwehr den Transfer von Erfahrungswissen optimieren.