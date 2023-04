Verstärkung in Neuss gesucht Feuerwehr nutzt Probe-Alarm für Eigenwerbung

Als der Feueralarm plötzlich losgeht und die Schülerinnen und Schüler des Berufsbildungszentrums (BZZ) Weingartstraße ihre Klassenräume verlassen, um sich am vereinbarten Treffpunkt hinter dem Schulgebäude zu versammeln, ahnen sie noch nicht, wer sie dort empfängt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuss sind an diesem Montagmorgen zum Sammelpunkt am Mokkaloch gekommen, um die jungen Menschen im Rahmen der diesjährigen Feueralarmübung des BZZ für das ehrenamtliche Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr zu begeistern. Dazu haben die Feuerwehr Neuss und das Berufskolleg Weingartstraße gemeinsam einen „Tag der freiwilligen Feuerwehr“ ins Leben gerufen.