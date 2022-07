Feuerwehr Neuss : Ausbildung an Feuerwehrschule Mettmann

Neuss In der Feuerwehrschule in Düsseldorf ist kein Platz mehr für die Schulung externer Kräfte. Davon ist auch die Feuerwehr Neuss betroffen. Nun wird eine Kooperation mit Mettmann angestrebt.

Mit der Feuerwache Süd in Hoisten, für deren Bau der Rat gerade die Entwurfsplanung gebilligt hat, will die Feuerwehr auch die Ausbildung ihrer haupt- und ehrenamtlichen Kräfte auf ein neues Niveau heben. Aber die neuen Möglichkeiten stehen frühestens im ersten Quartal 2026 zur Verfügung. Und sie helfen auch nur begrenzt dabei, den Nachwuchs an Feuerwehrbeamten – also die hauptamtlichen Kräfte – zu schulen. Um das zu erreichen, wird eine Kooperation mit der Feuerwehr im Kreis Mettmann angestrebt, der eine eigene Feuerwehrschule unterhält.

Mit dieser Kooperation reagiert die Stadt Neuss nach Darstellung des Ordnungsdezernenten Holger Lachmann auch auf einen Engpass bei der Berufsfeuerwehr Düsseldorf. In deren Feuerwehrschule wurden auch die Anwärter der Feuerwehr Neuss regelmäßig geschickt. Durch den hohen Eigenbedarf der Stadt Düsseldorf, so ließ Lachmann jetzt den Rat mit einer schriftlichen Mitteilung der Verwaltung wissen, nehme deren Feuerwehrschule aber derzeit keine Externen mehr an. Ähnliche Entwicklungen sind landesweit aber auch an Feuerwehrschulen in anderen Bundesländern zu beobachten. Der Kreis Mettmann hat darauf schon 2021 reagiert und eine eigene Schule gegründet, im Rhein-Kreis gab und gibt es derartige Überlegungen nicht, heißt es aus dem Rathaus. Das liegt auch am – im Vergleich – niedrigeren Bedarf an feuerwehrtechnischen Beamten. In Mettmann hat sich die Neusser Wehr bereits engagiert und in den Grundausbildungslehrgängen die Höhensicherungs-Ausbildung garantiert. Nun will die Stadt dem Kooperationsvertrag beitreten, den der Kreis Mettmann mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen hat – und Partner werden.