Freiwillige Feuerwehr Neuss : Neue Alarmausfahrt für die Feuerwache Holzheim

Neuss-Holzheim Die Feuerwehr arbeitet an einem neuen Brandschutzbedarfsplan. Die Aufgaben, die sich aus dem Plan aus dem Vorgängerplan ergeben hatten und seit 2015 benannt sind, sind allerdings noch nicht in Gänze abgearbeitet. Hilfe kommt jetzt vom Land – ausgerechnet aus seinem Programm für Dörfer.

Dass etwas an der Wache getan werden muss, stand schon 2015 fest, als der aktuelle Brandschutzbedarfsplan erstellt wurde. Noch müssen sich die Einsatzkräfte – Männer wie Frauen – vor und nach dem Einsatz in der Fahrzeughalle umziehen. Ein bislang zu Schulungszwecken genutzter Raum soll nun zur Garderobe umgebaut werden, ferner sind die Sanitärräume zu optimieren. Das allerdings, berichtet Ordnungsdezernent Holger Lachmann, wird erst in einem zweiten Bauabschnitt passieren. Der muss aus dem Etat der Stadt bestritten werden, ergänzt Nickel, denn die Fördermittel aus dem Dörferprogramm werden schon zur Gänze im ersten Bauabschnitt verbaut.

Der ist auf 700.000 Euro veranschlagt und nimmt nur die verkehrliche Erschließung der Wache in den Blick. Noch ist es nämlich so, berichtet Nickel im Ausschuss, dass die Einsatzfahrzeuge über die so genannte Alarmausfahrt auf die Kapellener Straße abrücken, allerdings in Fahrtrichtung Grevenbroich. Um zurück nach Holzheim zu gelangen, müssen sie ein Wendemanöver fahren. Je nach Verkehrsaufkommen und der Situation an der Bushaltestelle sei dies mit Wartezeiten verbunden. Die Lösung sieht nun so aus, dass eine neue, vergrößerte Ausfahrt geschaffen wird, die direkt in den Kreisverkehr Kapellener Straße/Münchner Straße mündet. „Die direkte Einfahrt in den Kreisverkehr ermöglicht eine weitgehend störungsfreie Richtungswahl nach Holzheim und Neuss“, beschreibt Lachmann den Vorteil.