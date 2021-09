Feuerwehr Neuss : Ernstfall-Probe im Stoppelfeld

Rund 30 Feuerwehrmänner und drei Feuerwehrfrauen waren bei der Übung am Wochenende im Einsatz. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Neusser Feuerwehr hat am Samstag ein Brandszenario simuliert. Dabei kamen vor allem Spezialkräfte zum Einsatz. Was hatte es damit auf sich?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

In Reuschenberg brannte am vergangenen Samstagmorgen ein etwa 2,5 Hektar großes Stoppelfeld. Das war glücklicherweise nur simuliert, denn es handelte sich um eine groß angelegte Feuerwehrübung im Zuge der sogenannten Vegetationsbrandbekämpfung. Der Löschzug 17 (Holzheim) rückte unter seinen Zugführern Fabian Müngersdorf und Michael Bäcker an, denn dieser ist für solche Fälle besonders ausgerüstet.

Nach dem Brandschutzbedarfsplan, der zur Zeit neu abgefasst wird, haben alle Löschzüge der Neusser Feuerwehr spezielle Aufgaben und sind entsprechend ausgerüstet. Der Löschzug 12 (Grimlinghausen) ist zum Beispiel für die Wasserrettung geradezu prädestiniert. Nachdem die Holzheimer ihren Gesamtkatalog, etwa Wasserrucksäcke mit 30 Liter Inhalt oder Feuerpatschen zum Löschen kleinerer Flächenbrände, eingesetzt hatten, forderten sie den Löschzug 19 (Neusserfurth) zur Unterstützung an.

Dieser ist nämlich spezialisiert auf Wasserförderung etwa bei fehlenden Hydranten und verfügt neben dem Löschgruppenfahrzeug „LF 10“ auch über das Tanklöschfahrzeug „TLF 3000“, das neben insgesamt 3000 Litern Wasser auch eine Hochleistungspumpe zur Wasserförderung und 1000 Meter B-Schlauch enthält.

Zudem rückten die Further unter ihren Zugführern Wolf Thuir und Roberto Ramos mit dem Gerätewagen „Logistik“ an, der eine weitere Pumpe und 2000 Meter Schlauch enthält. Sie kamen am Reuschenberger See zum Einsatz, wo die „Strömungsmaschinen zur Wasserentnahme“ in Windeseile einsatzbereit waren. Die verbreitetsten Feuerlöschpumpen sind die FP 8/8 und die FP 16/8. Die FP 8/8 fördert 800 Liter pro Minute, die zweite entsprechend ihrer Typenbezeichnung 1600 Liter pro Minute bei einem Nennförderdruck von acht Bar. Neue Leistungsklassen fördern sogar bis zu 2400 Liter pro Minute.