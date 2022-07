Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Brand in Industriebetrieb

Feuerwehr löscht Brand in Industriebetrieb

Einsatz in Neuss

Neuss Mehrere Löschzüge rückten in der Nacht zu Samstag zur Hansastraße in Neuss aus. Bei den Löscharbeiten wurde auch eine Drohne eingesetzt.

Ein Mitarbeiter hatte in einem Industriebetrieb an der Hansastraße eine starke Rauchentwicklung in einer Halle bemerkt und um 0.39 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Das teilt die Feuerwehr mit.