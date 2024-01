Freiwillige Feuerwehr Neuss Fragezeichen hinter Standort für neue Wache Nord

Die Schützen ihrerseits haben mit dem Gelände ihrer Fackelbauhalle weniger Probleme als mit der Vorstellung, die Feuerwehr am Kirmesplatz anzusiedeln. Das würde den Festablauf unter Umständen deutlich behindern. An der Fackelbauhalle, so Schützenpräsident Jochen Hennen, finden außer dem Fackelbaurichtfest am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt keine Veranstaltungen mit Publikum statt. „Wir sind froh, dass der Kirmesplatz nicht in die Endauswahl gekommen ist.“