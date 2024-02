Jubilarehrung der Feuerwehr Neuss „Ehrenamt ist kein Lückenbüßer“

Die Ehrung findet in einer Zeit statt, in der verbale aber auch physische Gewalt gegen Kräfte von Polizei, Rettungsdiensten aber eben auch der Feuerwehren zu deren Einsatzalltag gehört. Das Landesinnenministerium hat deshalb gerade die Aktion „NRW zeigt Respekt“ gestartet, die auf diese zunehmende Gewalt gegen Ordnungskräfte aufmerksam machen will. Auch der Verband der Feuerwehren arbeitet seit Jahren an diesem Thema und konnte sich für Kampagnenzwecke den äußerst plakativen Mottowagen von Jaques Tilly aus dem Düsseldorfer Rosenmontagszug sichern.