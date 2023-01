Feuerwehr Neuss Ehrennadeln in Edelmetall für verdiente Kameraden

Die Ehrennadeln des Feuerwehrverbandes in Gold gingen ausnahmslos in die Ehrenabteilung. Ausgezeichnet wurden August Weber (70 Jahre dabei), Peter Simons (65 Jahre), Johannes Oerding und Hans-Josef Schmitz (beide 60 Jahre) und die Goldjubilare Heinz-Gerd Meuter und Ralf Schweingruber. Für 40-jähriges Engagement erhielten die Ehrennadel in Silber: David Kampmann und Alexander Nohles von den hauptamtlichen Kräften, sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Frank Königshofen (Löschzug Stadtmitte), Wolfgang Panek (LZ Holzheim), Michael Rademacher (LZ Uedesheim) und Wolfgang Thuir (LZ Furth). Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für „35-Jähriges“ tragen Helmuth Plath und Steffen Schenkendorff am Revers.13 weitere Feuerwehrangehörige erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre im Dienst.